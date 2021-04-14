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Кремль назвал возможное место встречи Путина и Байдена

Артём Кульша
1 час назад
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсуждали вероятность встречи в третьей стране. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кремль назвал возможное место встречи Путина и Байдена
Фото: ReutersReuters
Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин и Байден провели телефонный разговор по инициативе последнего. В ходе него Байден выразил заинтересованность в нормализации отношений между Россией и США и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по ряду острых международных проблем. Также он предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи.
Сегодня Песков сообщил, что звонок Байдена Путину не был неожиданностью, потому что о необходимости продолжения российско-американского диалога говорит логика.
Также он рассказал, что президенты обсуждали вероятность встречи в одной из европейских стран. Официальный представитель Кремля добавил, что встреча станет возможной с учетом дальнейших шагов американской стороны.
Ранее сегодня в Министерстве иностранных дел России сообщили, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику Путина Юрию Ушакову. Анонимный собеседник в МИДе рассказал РИА Новости, что Ушаков предупредил Салливана, что Москва самым решительным образом отреагирует на введение санкций.
Политика,В мире,Джон Салливан,Джозеф Байден,Юрий Ушаков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД,РИА Новости,
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