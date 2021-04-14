Кремль назвал возможное место встречи Путина и Байдена

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Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин и Байден провели телефонный разговор по инициативе последнего. В ходе него Байден выразил заинтересованность в нормализации отношений между Россией и США и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по ряду острых международных проблем. Также он предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи.

Сегодня Песков сообщил, что звонок Байдена Путину не был неожиданностью, потому что о необходимости продолжения российско-американского диалога говорит логика.