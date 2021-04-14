США предложили провести встречу Байдена и Путина в Европе

Он отметил, что Путин и Байден, «несмотря на обилие вопросов, по которым наблюдается абсолютное разногласие, всё-таки говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать». Песков подчеркнул, что в этой ситуации важно, чтобы слова совпадали с делом.
«Безусловно, дальнейшая проработка этих новых предложений, инициатив, таких как встреча двусторонняя в одной из европейских стран, возможна только с учётом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов», — цитирует его Интерфакс.
Песков подчеркнул, что пока говорить о месте или времени встречи преждевременно. Он отметил, что это предстоит согласовать по дипломатическим каналам.