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Патрушев предупредил о возможном нападении Киева на Крым

Артём Кульша
19 минут назад
Украина может спровоцировать военные действия против России в Крыму. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Сегодня в Севастополе он выступил на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму. В ходе своего выступления Патрушев отметил, что на Украине все чаще звучат заявления о планах силовым путем вернуть контроль над полуостровом.
Он высказал мнение, что Киев может устроить провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники и использовать это как повод для начала военных действий.
Также секретарь Совбеза заявил, что Запад подталкивает Украину к провокациям тем, что поставляет ей вооружения, обучает ее военных, усиливает разведывательную деятельность на крымском направлении, наращивает свое присутствие в Черном море, планирует учения там.
«Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране», — добавил он.
Вчера, как сообщал «Рамблер», заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что заход американских военных кораблей в Черное море является провокацией и игрой на нервах у России. Он рекомендовал США держаться подальше от Крыма и черноморского побережья.
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