Патрушев предупредил о возможном нападении Киева на Крым

Он высказал мнение, что Киев может устроить провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники и использовать это как повод для начала военных действий.

Также секретарь Совбеза заявил, что Запад подталкивает Украину к провокациям тем, что поставляет ей вооружения, обучает ее военных, усиливает разведывательную деятельность на крымском направлении, наращивает свое присутствие в Черном море, планирует учения там.