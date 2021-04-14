Патрушев предупредил о возможном нападении Киева на Крым

Сегодня в Севастополе он выступил на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму. В ходе своего выступления Патрушев отметил, что на Украине все чаще звучат заявления о планах силовым путем вернуть контроль над полуостровом.
Он высказал мнение, что Киев может устроить провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники и использовать это как повод для начала военных действий.
Также секретарь Совбеза заявил, что Запад подталкивает Украину к провокациям тем, что поставляет ей вооружения, обучает ее военных, усиливает разведывательную деятельность на крымском направлении, наращивает свое присутствие в Черном море, планирует учения там.
«Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране», — добавил он.
Вчера, как сообщал «Рамблер», заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что заход американских военных кораблей в Черное море является провокацией и игрой на нервах у России. Он рекомендовал США держаться подальше от Крыма и черноморского побережья.