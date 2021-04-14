В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Патрушев сообщил о развернутых на Украине центрах подготовки диверсантов

Lenta.ru
1 час назад
Центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований развернуты на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его цитирует РИА Новости.
Патрушев сообщил о центрах подготовки диверсантов на Украине
Фото: ТАССТАСС
По словам Патрушева, центры подготовки диверсантов появились на Украине «с подачи западных спонсоров».
«Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств», — добавил он.
Ранее 14 апреля секретарь Совбеза сообщил об угрозе терактов в Крыму из-за деятельности США, некоторых стран Евросоюза и Украины. Деструктивная деятельность этих государств, по его мнению, является главной причиной возникновения на полуострове осложнений межнациональной и межконфессиональной обстановки.
В начале апреля Патрушев раскрыл планы России, касающиеся конфликта в Донбассе. Он отметил, что страна не планирует вмешиваться, но следит за ситуацией и в случае необходимости будет принимать конкретные меры.
В марте в Донбассе началось новое обострение ситуации. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах, перемещении военной техники к линии соприкосновения и разведывательных действиях. Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия у границ государства.
Политика,Николай Патрушев,Министерство обороны,Совет безопасности РФ,ЕС,РИА Новости,Украина,
163
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители