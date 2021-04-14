Патрушев сообщил о центрах подготовки диверсантов на Украине

Ранее 14 апреля секретарь Совбезасообщил об угрозе терактов в Крыму из-за деятельности США, некоторых стран Евросоюза и Украины. Деструктивная деятельность этих государств, по его мнению, является главной причиной возникновения на полуострове осложнений межнациональной и межконфессиональной обстановки.
В начале апреля Патрушевраскрыл планы России, касающиеся конфликта в Донбассе. Он отметил, что страна не планирует вмешиваться, но следит за ситуацией и в случае необходимости будет принимать конкретные меры.
В марте в Донбассе началось новое обострение ситуации. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах, перемещении военной техники к линии соприкосновения и разведывательных действиях. Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия у границ государства.