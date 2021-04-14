В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что цель США – «иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией». При этом она уточнила, что, несмотря на организацию встречи Владимира Путина и Джо Байдена, изменений в санкционной политики в отношении России не ожидается.