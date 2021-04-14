В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена

Как сообщал «Рамблер», 12 апреля стало известно о телефонном разговоре президентов России и США. В пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе переговоров американский лидер предложил в ближайшие месяцы провести встречу в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.
По словам Пескова, тон разговора Путина и Байдена был деловым.
«Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что цель США – «иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией». При этом она уточнила, что, несмотря на организацию встречи Владимира Путина и Джо Байдена, изменений в санкционной политики в отношении России не ожидается.