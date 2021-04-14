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Пашинян перепутал должность Путина

Алиса Селезнёва
1 час назад
Во время выступления в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян оговорился и назвал российского президента Владимира Путина лидером Франции. Об этом пишет РИА Новости.
Пашинян перепутал должность Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Это произошло, когда Пашинян говорил о конфликте в Нагорном Карабахе и подписании мирного договора.
«В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным », - заявил он.
Читатели издания пошутили на тему оговорки Пашиняна, отметив, что он «может что-то знать».
«Армянское радио пошутило, а Макрон, наверное, уже мобилизацию объявил?», «Париж наш!!!)», - заявили интернет-пользователи.
«Рамблер» писал, что конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел острую фазу 27 сентября 2020 года. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. 1 октября президенты России, США и Франции в совместном заявлении осудили эскалацию конфликта и потребовали от Армении и Азербайджана сесть за стол переговоров.
8 ноября Азербайджан объявил о взятии стратегически важного города - Шуши. Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион.
Политика,Никол Пашинян,Эммануэль Макрон,Дональд Трамп,Владимир Путин,РИА Новости,Армения,Франция,
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