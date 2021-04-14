Жириновский: Зюганов уйдёт с поста главы КПРФ

По словам политика, скоро в КПРФ состоится съезд. На нём будет избран руководитель партии. Вероятнее всего, подчеркнул Жириновский, им станет Афонин, хотя Зюганова будут рекомендовать. Однако тот возьмёт самоотвод, подчеркнул председатель ЛДПР, отметив, что ему в личной беседе это сказал сам Зюганов.