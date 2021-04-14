Жириновский: Зюганов уйдёт с поста главы КПРФ

По словам политика, скоро в КПРФ состоится съезд. На нём будет избран руководитель партии. Вероятнее всего, подчеркнул Жириновский, им станет Афонин, хотя Зюганова будут рекомендовать. Однако тот возьмёт самоотвод, подчеркнул председатель ЛДПР, отметив, что ему в личной беседе это сказал сам Зюганов.
Как ранее писал NEWS.ru, Жириновский предрёк исчезновение Украины как государства, так как НАТО
не будет за неё воевать. Политик считает, что власти страны специально делают всё возможное, чтобы обострить конфликт в Донбассе и вызвать реакцию Североатлантического альянса.