Жириновский предложил Зюганову охрану

«У них скоро съезд, будет избран новый руководитель, наверное, Афонин, хотя Геннадий Андреевича будут рекомендовать. Я с ним поговорил, он возьмет самоотвод, и будет новая программа построения социализма на острове Сахалин. Там за 20 лет они его построят. Утром будет «Боже, царя храни!» исполняться песня, в обед — «Широка страна моя родная», вечером — «Интернационал». На обед — рыба, утром — физкультура в океане», — заявил Жириновский.
«Мы счастливы должны быть, что, наконец, сбудется мечта, и на Сахалине в 2041 году, через 20 лет такое общество будет построено», — подчеркнул парламентарий.