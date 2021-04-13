МИД выразил озабоченность из-за планов Японии по "Фукусима-1"

МИД России выразил озабоченность в связи с планами правительства Японии сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан.

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В российском МИД отметили, что при принятии этого решения Токио «не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Российской Федерацией ».

Официальную информацию, предоставленную Японией, в ведомстве назвали недостаточной, отметив, что она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона.

«Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что Правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.

Отмечается, что Россия ждет более детальных разъяснений и надеется, что в случае необходимости российские специалисты смогут провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться сброс.

Как сообщал «Рамблер», в 2011 году на АЭС «Фукусима-1» в результате цунами вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. С тех пор в них непрерывно закачивают воду для охлаждения.