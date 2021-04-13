Путин обсудил Украину с президентом Финляндии

Лидеры обсудили международную и региональную повестку. Кроме того, они выразили обоюдный настрой на дальнейшее сотрудничество на Севере в контексте председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 годах.
Глава Финляндии рассказал о желании провести в Хельсинки саммит в честь 50-летия совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2025 году. Целью встречи лидеров стран будет возрождение «духа» столицы Финлянции. Путин поддержал идею и высказал желание провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Кроме того, Владимир Путин рассказал о подходе России к разрешению кризиса внутри Украины и обратил внимание на провокационные действия украинской столицы, которые усложняют ситуацию на линии соприкосновения.
В ходе разговора была подчеркнута неизбежность минского комплекса мер в качестве базы для выполнения Украиной договоренностей, которые стали результатом «нормандского формата».
Владимир Путин также сообщил коллеге о недавно состоявшемся телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. В результате беседы главы государств договорились о продолжении контактов на разных уровнях, сообщается на сайте Кремля.