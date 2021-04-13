Жириновский предложил заменить новогодние каникулы майскими

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать гражданам право заменить новогодние каникулы на майские выходные. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Нужно дать людям право заменить новогодние январские каникулы на майские или использовать дополнительные к отпуску семь каникулярных дней тогда, когда им удобно", – заявили политик.

По словам Жириновского, далеко не всем нравятся 10-дневные каникулы, что приводит к разного рода инцидентам.

"Ведь именно из-за вынужденных общероссийских выходных многие начинают алкогольный марафон, растут травматизм и смертность, останавливаются предприятия, и мы получаем огромные выпадающие доходы", – объяснил свою позицию депутат Госдумы.

Политик подчеркнул, что позиция ЛДПР исключает принуждение в каком-либо виде. Партия выступает за то, чтобы граждане РФ сами могли управлять своим временем.