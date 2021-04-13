В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Кадыров ушел в отпуск

Газета.Ru
29 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск, обязанности руководителя региона он возложил на председателя правительства республики Муслима Хучиева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кадыров ушел в отпуск
Фото: ТАССТАСС
В распоряжении чеченского лидера не указано, когда он вернется к своим обязанностям.
Накануне, 12 апреля, в связи с наступлением месяца Рамадан, во время которого мусульмане соблюдают строгий пост, Кадыров провел в своем доме коллективную молитву с участием муфтия Чечни и авторитетных богословов и мюридов.
Первый день мусульманского поста в месяц Рамадан в 2021 году приходится на 13 апреля, завершится он 13 мая. Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие не вкушают пищу и не пьют воду, а также избегают развлечений. Есть и пить позволяется только в промежуток после заката и до восхода солнца.
Ранее сообщалось, что начало Рамадана в некоторых арабских странах перенесли на другой день.
Политика,Муслим Хучиев,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители