Песков: Россия ни для кого и никогда не представляла угрозы

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"Когда за последние 100 лет России угрожали, тогда Россия отвечала, Россия ни для кого и никогда не представляла угрозы", - заявил Песков.

Он отметил, что на гостелевидении РФ выступают самые разные люди и могут возникать крайние точки зрения, но они не имеют отношения к официальной позиции.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва уже дала все объяснения, касающиеся перемещения войск по российской территории и ситуации вокруг Украины.