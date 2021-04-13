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Песков: Россия ни для кого и никогда не представляла угрозы

Газета.Ru
4 часа назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, может ли гипотетически Россия напасть на другое государство.
Песков: Россия ни для кого и никогда не представляла угрозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Когда за последние 100 лет России угрожали, тогда Россия отвечала, Россия ни для кого и никогда не представляла угрозы", - заявил Песков.
Он отметил, что на гостелевидении РФ выступают самые разные люди и могут возникать крайние точки зрения, но они не имеют отношения к официальной позиции.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва уже дала все объяснения, касающиеся перемещения войск по российской территории и ситуации вокруг Украины.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ответственность за возможное обострение между Россией и Украиной будет лежать полностью на Киеве и его кураторах на Западе.
Политика,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,МИД,Россия,
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