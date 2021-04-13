Говоря о самой конференции, Мишустин отметил, что на этой площадке "идет содержательный и открытый диалог, обмен мнениями и научными идеями, обсуждаются результаты важнейших исследований, демонстрируются разработки и технические решения, востребованные экономикой, обществом".
В центре внимания участников мероприятия, по словам премьера, будут вопросы, которые касаются самых разных областей: макроэкономики, цифровизации, здравоохранения и развития городской среды, демографии, рынка труда, кибербезопасности, а также вопросы развития Арктической зоны.