Говоря о самой конференции, Мишустин отметил, что на этой площадке "идет содержательный и открытый диалог, обмен мнениями и научными идеями, обсуждаются результаты важнейших исследований, демонстрируются разработки и технические решения, востребованные экономикой, обществом".