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"Если уж госпожа Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, я хотел бы, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления нам той информации [о ситуации с Навальным], которую от нас тщательно скрывают наши немецкие коллеги", - сказал он во вторник на пресс-конференции.

По мнению Лаврова, Крамп-Карренбауэр может сыграть решающую роль в прояснении ситуации с Навальным, так как, по утверждению Берлина, отравляющие вещества были обнаружены в организме Навального в клинике Бундесвера.

"Так что, как у нас говорят, сам бог велел госпоже Крамп-Карренбауэр внести ясность в те вопросы, которые легитимно и очень давно, но безрезультатно мы ставим перед немецкими коллегами", - отметил глава МИД РФ.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия должна рассказать о предполагаемом перемещении войск вблизи границ Украины, если ей нечего скрывать, сообщает ТАСС.

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«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — утверждает Крамп-Карренбауэр.

Франция ожидает от РФ пояснений из-за передвижения ее войск у границы с Украиной. Об этом сообщил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС.

Такое заявление он сделал после переговоров с коллегами из Франции, США, Германии, а также Украины.

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«В контексте этих обменов я подчеркнул глубокую озабоченность Франции в связи с произошедшими недавно значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также в Крыму», — заявил Ле Дриан.

По словам дипломата, Франция считает важным, чтобы Российская Федерация объяснила, для чего ведутся передвижения войск на границе с Украиной. Это можно будет сделать, в том числе, через механизмы в ОБСЕ , подчеркнул министр.

Соединенные Штаты попросили Россию объясниться за «провокации» в виде передвижений войск у российско-украинской границы. Об этом заявил спикер Госдепартамента США , передает Reuters.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США обеспокоены любыми попытками Москвы запугать Киев — неважно, включает это действия внутри границ украинского государства или на российской территории. Он заявил, что США в этой ситуации поддерживают Украину как своего партнера.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе. Соответствующая запись опубликована на его странице в Facebook.

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«Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — написал он.

Зеленский добавил, что Вооруженные силы Украины «всегда готовы к любым провокациям».

«Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту», — заявил он.

Зеленский заверил, что стратегия украинских властей заключается в восстановлении мира и возвращении неподконтрольных территорий.

"Россия является суверенным государством и не обязана отчитываться перед ними за какие бы ни было законные действия, осуществляемые на своей территории", — цитирует её РИА Новости.

Парламентарий добавила, что структурам НАТО следует винить в нехватке «прозрачности» в таких вопросах США. Она пояснила, что Вашингтон вышел из Договора по открытому небу (ДОН) и своим шагом вынудил к этому же Москву. С приходом к власти Джо Байдена Штаты «уничтожают даже гипотетическую возможность возвращения в договор» тем, что утилизируют самолёты, которые были задействованы в программе.

Российские войска будут оставаться на территории РФ там, где необходимо, столько, сколько посчитают целесообразным Верховный главнокомандующий и военное руководство страны. Об этом заявил, отвечая на вопросы на брифинге для СМИ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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"Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы", - сказал Песков украинскому журналисту.



"И российские Вооруженные Силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным. И будут находиться там так долго, насколько это будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим", - пояснил пресс-секретарь президента.