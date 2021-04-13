МИД назвал США противником России

Рябков отметил, что Москва не приемлет высказывания Вашингтона о некой «расплате» за ситуацию на Украине. По его словам, Россия продолжит отстаивать собственные интересы и интересы русскоязычного населения Донбасса, а подобные угрозы со стороны США лишь убеждают Москву в правильности выбранного курса.