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Россиян пристыдили за нытье из-за Турции

Алиса Селезнёва
19 минут назад
Отказ россиян от отпуска в Турции стал бы ответом на заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и проявлением патриотизма. Об этом в Facebook заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Россиян пристыдили за нытье из-за Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как писал «Рамблер», ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.
При этом глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что эвакуировать российских туристов из Турции, где отмечен резкий рост заболеваемостью коронавирусом, не будут, но при желании они смогут вернуться досрочно.
Косачев напомнил о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что «защищает территориальную целостность Украины» и не признает «аннексию Крыма».
«Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отмененных авиарейсов», - подчеркнул парламентарий.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев также выразил уверенность, что именно в таких ситуациях «нация проверяется на патриотизм», и призвал российское общество к мощному ответу «на безответственные заявления».
Политика,Зарина Догузова,Константин Косачев,Реджеп Эрдоган,Ростуризм,Совет Федерации,Турция,
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