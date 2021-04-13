Россиян пристыдили за нытье из-за Турции

Как писал «Рамблер», ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы будут отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю.

При этом глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что эвакуировать российских туристов из Турции, где отмечен резкий рост заболеваемостью коронавирусом, не будут, но при желании они смогут вернуться досрочно.

Косачев напомнил о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что «защищает территориальную целостность Украины» и не признает «аннексию Крыма».

«Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отмененных авиарейсов», - подчеркнул парламентарий.