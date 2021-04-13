Звонил ли Зеленский Путину?

Строго говоря, офис президента Украины все же отправлял запрос на переговоры с Путиным, но не «в последние дни», каковой факт опровергал Песков, а еще 26 марта, после гибели
на линии соприкосновения четырех украинских военнослужащих. Президент Украины собирается в ближайшее время на переговоры с лидерами Германии и Франции. Так что ему в том числе и поэтому надо лишний раз попытаться закрепить за собой репутацию человека, который стремится к миру, и только агрессивная Россия ему мешает. Выставить Москву в роли агрессора надо и для того, чтобы попытаться сподвигнуть Вашингтон на усиление санкционного давления, а еще вовлечь его в украинское урегулирование в гораздо большей степени, чем при Трампе, который вовлекаться в него никак не хотел. В этом смысле в заявлениях Киева все же больше пока пиара на тему миротворчества, чем самого миротворчества.