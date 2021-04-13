Звонил ли Зеленский Путину?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за последние дни запросов от президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Владимиром Путиным не было. Так он ответил на появившиеся в украинских СМИ сообщения о наличии такого запроса. Источником для них стала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Сам Зеленский недавно посетил Донбасс, где заявил о необходимости нового перемирия.

Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON ТАСС/EPA/IAN LANGSDON

Сообщение со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента о возможности переговоров Зеленского с Путиным впрыснули на короткое время порцию оптимизма на российский фондовый рынок, который отреагировал на потенциальное снижение геополитических рисков. Однако оптимизм был быстро охлажден рядом заявлений со стороны российского руководства. Так, Дмитрий Песков фактически повторил мысль, ранее высказанную вице-премьером Дмитрием Козаком , о том, что Россия, если понадобится, будет защищать русскоязычных жителей Донбасса, среди которых теперь несколько десятков тысяч уже получили российское гражданство в упрощенном порядке. Сергей Лавров в свою очередь заявил , что Киев ведет войну против собственного народа.

Строго говоря, офис президента Украины все же отправлял запрос на переговоры с Путиным, но не «в последние дни», каковой факт опровергал Песков, а еще 26 марта, после гибели на линии соприкосновения четырех украинских военнослужащих. Президент Украины собирается в ближайшее время на переговоры с лидерами Германии и Франции. Так что ему в том числе и поэтому надо лишний раз попытаться закрепить за собой репутацию человека, который стремится к миру, и только агрессивная Россия ему мешает. Выставить Москву в роли агрессора надо и для того, чтобы попытаться сподвигнуть Вашингтон на усиление санкционного давления, а еще вовлечь его в украинское урегулирование в гораздо большей степени, чем при Трампе, который вовлекаться в него никак не хотел. В этом смысле в заявлениях Киева все же больше пока пиара на тему миротворчества, чем самого миротворчества.

Если посмотреть, как развивалась ситуация после парижского декабря 2019 года саммита в «нормандском формате», то можно констатировать, что достигнутые там договоренности по части соблюдения режима прекращения огня провалились. Начиная с того, что сами протоколы о надлежащих действиях по поддержанию режима по-разному трактовались Москвой и Киевом.

Например, одним из самых спорных стал вопрос ответственности сторон конфликта за соблюдение мер по прекращению огня. Москва настаивала на том, чтобы зафиксировать в протоколах, что ответный огонь можно открывать только по приказу высшего руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований самопровозглашенных республик и только после безуспешных попыток одной из сторон остановить стрельбу со стороны нарушителя перемирия прочими способами. Однако Киев упорно настаивал, чтобы была упомянута Москва в качестве стороны конфликта и чтобы она и несла ответственность, не признавая самопровозглашенные ЛНР и ДНР в качестве стороны переговоров, вопреки тем же Минским соглашениям.

В настоящее время ситуация такова, что решение об ответном огне со стороны Украины может принимать кто угодно — от командира отделения и ниже. Представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук поддерживает именно такую позицию. Киев в принципе не устраивают Минские соглашения, и он упорно ведет дело к их отмене, надеясь в этом вопросе на помощь США. О чем в таких условиях чисто теоретически могли бы разговаривать Путин с Зеленским, не очень понятно. Ведь в ответ на напоминание со стороны российского президента о надобности соблюдать Минские соглашения, как они написаны, Зеленский в лучшем случае ответил бы уклончиво, а скорее всего, снова заявил бы об их неисполнимости. Что он, собственно, сделал еще в Париже в декабре 2019 года.