"Русофобия и нацизм": Захарова о заявлении Зеленского про Гагарина

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Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что первый полет в космос был бы невозможен без Украины.

«Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — всё это было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик», — подчеркнула Захарова.

Она также выразила сожаление в связи с тем, что «ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой».

12 апреля отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года.