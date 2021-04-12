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«Злоба, русофобия и нацизм»: Захарова ответила Зеленскому на заявление о Гагарине

Украина.ру
1 час назад
Россия никогда не делила по национальному признаку славу космических побед, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook 12 апреля.
"Русофобия и нацизм": Захарова о заявлении Зеленского про Гагарина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что первый полет в космос был бы невозможен без Украины.
«Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — всё это было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик», — подчеркнула Захарова.
Она также выразила сожаление в связи с тем, что «ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой».
12 апреля отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года.
60 лет назад в этот день первый в мире полет человека в космос совершил гражданин СССР Юрий Гагарин на корабле «Восток».
Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Юрий Гагарин,МИД,Россия,Украина,
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