Россия предостерегла Турцию от продажи оружия Украине

Отвечая на вопрос, беспокоят ли Россию сделки по продаже Анкарой оружия Киеву, Лавров заявил, что Москва рекомендует всем зарубежным партнерам, в том числе Турции, проанализировать ситуацию и предостерегает их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения Киева.
«Москва рекомендует заинтересованным странам помнить о действиях неонацистов на Украине перед тем, как планировать продажу Киеву оружия», - сказал Лавров, его слова приводит ТАСС.
Ранее стало известно, что Украина купила у Турции ударные беспилотники Bayraktar.