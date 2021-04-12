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Россия предостерегла Турцию от продажи оружия Украине

Вероника Полынина
26 минут назад
Россия предостерегает Турцию и другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с египетским коллегой с Самехом Шукри.
Россия предостерегла Турцию от продажи оружия Украине
Фото: ReutersReuters
Отвечая на вопрос, беспокоят ли Россию сделки по продаже Анкарой оружия Киеву, Лавров заявил, что Москва рекомендует всем зарубежным партнерам, в том числе Турции, проанализировать ситуацию и предостерегает их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения Киева.
«Москва рекомендует заинтересованным странам помнить о действиях неонацистов на Украине перед тем, как планировать продажу Киеву оружия», - сказал Лавров, его слова приводит ТАСС.
Ранее стало известно, что Украина купила у Турции ударные беспилотники Bayraktar.
Как сообщал «Рамблер», 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Стамбуле.
По итогам переговоров Эрдоган сообщил, что сотрудничество Турции и Украины в области оборонной промышленности не направлено против третьих стран.
Политика,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Сергей Лавров,МИД,ИТАР-ТАСС,Москва,Киев,Россия,Анкара,Турция,Украина,
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