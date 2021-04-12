"Спутник V" могут одобрить в Индонезии в конце апреля

Тетюшин добавил, что Индонезия "заинтересована в закупках отечественной вакцины для использования в рамках программы вакцинации частного сектора".

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Индонезии зарегистрировано 1 571 824 случая заражения коронавирусной инфекцией, 42 656 человек умерли. В соответствии с опубликованным графиком ежедневный прирост заболевших в последнее время снижается, последний пик был зафиксирован 15 февраля (13 227 случаев) и 13 апреля - 4 829.