"Спутник V" могут одобрить в Индонезии в конце апреля

Первый этап вакцинации начался в Индонезии в середине января, правительство рассчитывает, что программой будет охвачено не менее 181 млн жителей, примерно две трети от общего населения республики. Джакарта в конце прошлого года получила около 3 млн доз китайской вакцины Sinovac, в течение первого квартала ожидается поставка еще 30 млн доз, а всего же - почти 125 млн доз. Одновременно власти страны намерены подписать с Pfizer-BioNTech, Novavax и AstraZeneca соглашения на приобретение у каждой компании по 100 млн доз. Кроме того, в Минздраве
ранее заявили, что частные компании рассматривают возможности приобрести вакцины "Спутник V", а также компаний Moderna и Sinopharm.