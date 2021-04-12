В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Мишустин рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком

Москва24
46 минут назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что будучи ребенком мечтал стать летчиком. Об этом сообщает РИА Новости.
Мишустин рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Он пояснил, что его семья жила в закрытом городке, в котором отец его друга был летчиком и работал руководителем комплекса тренажеров. В этот комплекс Мишустин со своим другом часто приходили.
"И точно абсолютно я помню, что мы все мечтали, мальчишки, заниматься так или иначе аэрокосмической отраслью", – вспомнил министр.
Ранее Мишустин посоветовал молодым людям не бояться совершать ошибки, поскольку именно они обеспечивают развитие. Глава кабмина добавил, что фраза "на ошибках учатся" банальна, но правдива и имеет большое значение.
Он отметил, что человек, который избежит ошибок для себя, используя знание, как избегали ошибок другие люди, может гораздо быстрее и эффективнее добиться результатов.
Политика,Михаил Мишустин,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители