Мишустин рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Он пояснил, что его семья жила в закрытом городке, в котором отец его друга был летчиком и работал руководителем комплекса тренажеров. В этот комплекс Мишустин со своим другом часто приходили.

"И точно абсолютно я помню, что мы все мечтали, мальчишки, заниматься так или иначе аэрокосмической отраслью", – вспомнил министр.

Ранее Мишустин посоветовал молодым людям не бояться совершать ошибки, поскольку именно они обеспечивают развитие. Глава кабмина добавил, что фраза "на ошибках учатся" банальна, но правдива и имеет большое значение.