Поклонская предложила турецким властям послать в Крым делегацию

По ее словам, желанием участвовать в саммите «Крымская платформа» Турция показывает, что ей интересна судьба полуострова. Поклонская также добавила, что когда она впервые встретилась с турецким лидером Реджепом Эрдоганом во время визита российской делегации в Турцию, то он выставил себя таким человеком, для которого важны принципы порядочности и мужества.