Донецк готовится стать Россией?

Власти Донецкой народной республики якобы прорабатывают три варианта обращения к президенту России Владимиру Путину , среди которых просьба принять их в состав России , пишет ZN.UA. Варианты такие: запросить военную помощь, признать независимость ДНР и заключить договоры о дружбе с российской стороной.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Валентин Спринчак/ТАСС

Впрочем, одно совсем не противоречит второму или третьему и дает широкие возможности для маневра в зависимости от складывающейся ситуации.

Издание ссылается на тексты трех проектов писем, якобы добытых украинскими спецслужбами, которые МИД ДНР опять же якобы подготовил на имя Путина. Сообщается, что подпись под ними поставил глава республики Денис Пушилин . Все письма вроде бы начинаются одинаково — словами благодарности России и лично ее президенту Владимиру Путину за «участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает выживать под натиском киевских властей с 2014 года».

Учитывая, что больше никакой информации об этом нигде нет, а официальные лица республики отказываются комментировать сообщение украинского СМИ, можно предположить, что это «вброс». Но зачем?

С другой стороны, учитывая, что Донбасс никогда не скрывал своего намерения присоединиться к России, – это вполне может оказаться и правдой. Другой вопрос – зачем для этого нужны всякие обращения, тем более, что от воли жителей Донбасса в этом вопросе мало что зависит

— Не очень умные украинские пропагандисты делают работу за своих российских коллег, — уверен член политсовета партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» Андрей Милюк.— Понятно, чем вызван этот «всплеск откровенности» украинских спецслужб с журналистами. Киев сейчас готовится к наступлению на народные республики — ни для кого это не секрет. Помимо военных мероприятий идет пропагандистская кампания, цель которой — обосновать будущую агрессию и возложить вину за нее на Россию. Стандартная практика — вспомните хотя бы 2008 год и риторику грузинских властей в той войне.

Конкретно этот «слив» предназначен, видимо, для националистической части аудитории — тех, кто в принципе не против решить вопрос силовым путем, но боится прямого столкновения с российской армией: мол, ДНР вот-вот вступит в Россию, нужно действовать без промедлений, иначе потеряем эти территории навсегда.

В реальности «слив» достигает совершенно другого незапланированного эффекта. Если помните, принципиальная позиция Украины — отказ от прямых переговоров с ДНР и ЛНР под предлогом того, что это марионеточные образования, полностью подконтрольные Москве. Что же нам демонстрируют слитые «официальные документы»: у ДНР есть своя позиция по вопросу присоединения к России, республика поддерживает деловую переписку с Россией на уровне МИДов и даже может выдвигать какие-то предварительно не согласованные инициативы.

К сожалению, украинские пропагандисты думают о ситуации в народных республиках лучше, чем она есть на самом деле. Кремль последовательно проводит политику по лишению народных республик любой субъектности в принципе, начиная от удаления с Донбасса Стрелкова через убийства «неизвестными ДРГ» харизматичных полевых командиров ополчения и заканчивая назначением на руководящие посты в ДНР и ЛНР непопулярных в республиках личностей.

«СП»: — А все же в реальности могут существовать проекты таких обращений?

— Вполне возможно, что где-нибудь на компьютерах чиновников народных республик есть заготовки различных писем к России — просто на всякий случай, — но это совершенно не значит, что Кремль позволит республикам иметь мнение о своей дальнейшей судьбе. Вопрос о будущем ДНР и ЛНР будет решаться в Москве. Другое дело, что для легализации такого решения могут потребоваться официальные бумаги от республик, которые затем и будут продемонстрированы общественности.

Вопрос о смене статуса ДНР и ЛНР становится актуальным в случае, если Украина наберется смелости силовым путем решить «вопрос Новороссии». Аналогичный конфликт в 2008 году закончился официальным признанием Абхазии и Южной Осетии — все стороны помнят об этом. Именно поэтому Зеленский активно общается с Турцией, США и Европой и не торопится наступать без серьезной предварительной подготовки.

Если по каким-то причинам наступление украинской армии не состоится, то, видимо, Кремль продолжит свою текущую линию: неспешная интеграция Донбасса в экономику России и такая же неспешная раздача российских паспортов без официального признания республик — этакое Приднестровье на границах с Россией без надежды на светлое будущее.

— Ничего нереального в этом нет, но вероятность положительного решения невелика, — считает главный редактор портала ФОРУМ.мск Анатолий Баранов. — У меня на памяти есть пример такого вот стремления вернуться в состав России, в 90-е годы во время гражданской войны в Таджикистане. Естественно, говорили о возврате в СССР, махали красными флагами - именно та сторона, которая и победила в войне. Впрочем, стремление в СССР в народе было практически всеобщим и искренним. А вот среди лидеров... Ностальгию по Союзу демонстрировала и оппозиция. Помню, «хозяин Памира» Салам Мухаббатов, бывший чемпион Спартакиады народов СССР, тоже поднимал тост за возвращение СССР — среди российских офицеров. Было ли это стремление искренним у Сангака Сафарова, фактического победителя в гражданской войне? Этого мы уже не узнаем, мертвые молчат. А вот президент Эмомали Шарипович Рахмонов постепенно с темы реставрации "съехал", и даже имя поменял с русского на персидский манер — Рахмон. Как только угроза пропала и появилась возможность стать царьком на своей территории, ностальгия по союзному государству куда-то делась.

Не думаю, что ДНР как-то принципиально отличается от Таджикистана в этом вопросе. Ну разве что менять имена не станут.

Разыгрывать ностальгическую карту по СССР очень удобно, причем чем дальше уходит советская эпоха, тем легче. В Европе разыгрывали римскую карту полторы тысячи лет, от Одоакра, свергнувшего последнего римского императора, но восстановившего формальное единство империи, отослав корону и скипетр в Константинополь, до европейских королей, вечно провозглашавших себя императорами разных «священных римских империй». И вплоть до Адольфа Гитлера с Тертьим рейхом. Распад СССР не менее крупная историческая катастрофа, чем падение Рима, и она еще неопределенно долго будет вызывать спекуляции на тему ее восстановления. Разумеется, как империи Габсбургов или испанских Бурбонов ни разу не были Римом, и тем более не была им Москва с идеей «третьего Рима», так и какой-нибудь Союз России и Белоруссии, даже вместе с Осетией и Абхазией — это не СССР. Потому что Советский союз - это социалистическое государство, государство нового типа, ни разу не империя вообще. И строить на месте его империю —- это просто «карго-культ».

«СП»: — В нынешней ситуации нарастающей напряженности насколько актуальным становится безотлагательное решение «донбасского вопроса»?

— Напоминает «окончательное решение еврейского вопроса». В Третьем рейхе решалось просто — нет евреев. нет и еврейского вопроса. Называть же сложившуюся трагическую ситуацию вслед за киевскими нацистами «донбасским вопросом» — нехорошо. У нацистов всех конфессий решение одно — Донбасс либо украинский, либо безлюдный. Со стороны России решение просматривается только одно — немедленное признание ДНР и ЛНР, при этом никаких объединений, референдумов и прочего. Но нужен договор между республиками и РФ о совместной обороне. Международные отношения и так сильно испорчены, терять нечего. И Россия должна возглавить что-то вроде нового движения неприсоединения, но среди непризнанных государственных образований, а таких в мире полным-полно. Пользуясь полномочиями постоянного члена Совбеза ООН, давить на другие страны с требованием признавать фактически независимые территории, от Абхазии до турецкого Кипра. Кстати, в пику Эрдогану, категорически не признающего российского Крыма. Пусть объясняет своим избирателям, почему русские признали турецкий Кипр, а турки не хотят и слышать о российском Крыме. И Карабах, кстати, тоже надо признать. И Приднестровье наконец. Да, надо идти ва-банк. Иначе, без «большой игры» потерям все на мелких вистах.

— Вероятность возобновления активных боевых действий между непризнанными республиками Донбасса и ВСУ остаётся высокой, поэтому разрабатываются различные сценарии, с помощью которых Россия смогла бы оказать помощь ЛДНР, — считает политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев. — Важный шаг по поддержке Донбасса с российской стороны уже последовал – это военные учения рядом с украинскими границами, которые демонстрируют российскую военную мощь, которую Москва может использовать для защиты Донецка и Луганска.

«СП»: — Обращения к Москве все же нужны республикам для легитимизации определения их статуса?

— Не существует правильного порядка действий в таких случаях, который был максимально легитимными с точки зрения международного права. Каждый территориальный спор в мире является уникальным и требует собственных решений. Многое зависит от политической воли крупных международных игроков. Как бы ни произошло вхождение Крыма в состав России, но эту процедуру на уровне ООН в любом случае бы признали недействительной. Такая же ситуация и с ЛДНР: какая процедура ни была бы запущена по признанию независимости или вхождению в состав РФ, её в любом случае на международном уровне признают нелегитимной.

Эти три варианта обращения к президенту России могут быть намеренным шагом по предупреждению Киева, что может произойти, если будет нарастать военная активность ВСУ – можно подразумевать, что слив информации был намеренным. В такой ситуации Киев должен несколько раз подумать, нужно ли ему совершать шаги, которые еще больше оттолкнут Донбасс от Украины. Если это не дезинформация, то не так важно, какой из сценариев будет запущен – они все приведут к обострению отношений Москвы с Западом и к усилению антироссийских санкций.