В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Эрдоган: Турция хочет, чтобы Россия и Украина разрешили свои споры мирным путем

ТАССиещё 3
35 минут назад
Турция желает, чтобы Россия и Украина как можно скорее урегулировали существующие разногласия мирным путем. Об этом сообщил в воскресенье турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Вчера мы встречались с президентом Украины [Владимиром Зеленским]. Мы хотим, чтобы они как можно скорее разрешили свои споры мирным путем, и мы прилагаем усилия в этом направлении", - приводит газета Milliyet слова Эрдогана, который не уточнил, о каких усилиях Анкары идет речь.
Между тем накануне по итогам переговоров с президентом Зеленским турецкий лидер заявил, что Турция готова оказать "необходимую поддержку" для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений. Эрдоган выразил надежду, что "тревожная эскалация как можно скорее прекратится, режим прекращения огня будет поддерживаться, а конфликт будет урегулирован путем диалога на основе минских договоренностей".
"Мы готовы оказать в этом отношении всю необходимую поддержку", - добавил он.
С конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной стало невыполнение Киевом июльских договоренностей.
Политика,Видео,Владимир Зеленский,Газета Milliyet,Россия,Турция,Украина,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители