Между тем накануне по итогам переговоров с президентом Зеленским турецкий лидер заявил, что Турция готова оказать "необходимую поддержку" для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений. Эрдоган выразил надежду, что "тревожная эскалация как можно скорее прекратится, режим прекращения огня будет поддерживаться, а конфликт будет урегулирован путем диалога на основе минских договоренностей".
С конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной стало невыполнение Киевом июльских договоренностей.