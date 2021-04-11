Между тем накануне по итогам переговоров с президентом Зеленским турецкий лидер заявил, что Турция готова оказать "необходимую поддержку" для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений. Эрдоган выразил надежду, что "тревожная эскалация как можно скорее прекратится, режим прекращения огня будет поддерживаться, а конфликт будет урегулирован путем диалога на основе минских договоренностей".