Путин получит новый «борт № 1»

Президент России получит новый «борт 1» – по крайней мере, это прямо следует из начавшихся испытаний лайнера Ил-96-300ПУ. Почему в качестве правительственного самолета в России используется именно этот лайнер, какие особенности он имеет с точки зрения быта, связи и безопасности и что означают литеры ПУ в его названии?

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Похвастать тем, что летал, мол, на Ил-96, могут сейчас немногие. Серийное производство этих дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов (с 1993 года на заводе Воронежского акционерного самолетостроительного общества ) было ограниченным – 25 воздушных машин. Шесть из них было произведено для авиакомпании «Аэрофлот» , которая в 2014 году завершила его эксплуатацию, еще три для «Домодедовских авиалиний», которые поставили «на прикол» еще в 2008 году. Остальные – для нужд КБ «Ильюшина» и специального летного отряда «Россия», обслуживающего президента и правительство.

Собственно, только Владимир Путин и летает по стране и за границу (до пандемии) на Ил-96-300ПУ(М). С чем же это связано, когда президент всецело доверяет своему лайнеру, а российские авиакомпании от воздушной машины подобного класса отказались?

Еще со времени создания Ил-96 (на базе лайнера Ил-86) этот пассажирский самолет считался самой перспективной отечественной разработкой. В итоге он стал своего рода вершиной отечественного гражданского самолетостроения и мог превратиться в достойного конкурента аналогичным по классу «Боингам» и «Эйрбасам».

В ходе испытаний Ил-96 совершил уникальный беспосадочный перелет Москва Петропавловск-Камчатский – Москва, преодолев расстояние в 14 800 километров за 18 часов 9 минут. Лайнер успешно эксплуатировался на зарубежных рейсах – летал в Сингапур Нью-Йорк , Токио, Гавану и еще целый ряд городов. Ил-96, по словам одного из первых его пилотов Сергея Кнышова, был достоин лучшей доли – воздушная машина российского производства могла дать и продолжение целой серии отечественных пассажирских лайнеров.

Ил-96 оказался неподъемным для российских авиакомпаний из-за высокой себестоимости, выгоднее было брать иностранные лайнеры в лизинг. Ну и, конечно, существенным недостатком машины по сравнению с иностранными аналогами оказалось то, что Ил-96 использует четыре двигателя, а зарубежные – два. Соответственно, у отечественной машины выше и расход топлива, и эксплуатационные затраты.

К слову, «Аэрофлот» одно время обязался приобрести дополнительные Ил-96 в обмен на снижение пошлин на ввоз иностранной техники, но сделка так и не состоялась, хотя пошлины были снижены. Впрочем, такая судьба ждала и остальные отечественные лайнеры, что в итоге поставило авиапром России на грань выживания.

Получается, что «роскошь» летать на самолётах доступна только правительству? Первым «пассажиром 1» Ил-96-300 стал ещё президент Борис Ельцин . Потом на аналогичный пересел и Владимир Путин, для которого в Воронеже построили новый самолёт (первый полет в 2003-м году). Потом в эксплуатацию вводилось еще несколько подобных машин, в том числе для президента Медведева. И вот теперь сделан новый специальный борт, начались его первые испытательные полеты. Официально не сообщается, что данную машину будет использовать именно президент страны, однако литеры ПУ (пункт управления) в ее названии не оставляют сомнений в ее настоящем предназначении.

«Есть ряд причин, почему сейчас в качестве правительственного самолёта используется Ил-96, – пояснил газете ВЗГЛЯД Заслуженный пилот РФ Владимир Таланов. – Во-первых, это действительно очень надёжное и безопасное воздушное судно, что подтверждает и многолетняя эксплуатация этого самолёта. Плюс это элемент престижа для руководителя государства – лидер не каждой страны может себе позволить летать на «своём», сделанном силами собственного государства самолёте.

Во-вторых, само понятие «борт 1» - это не один самолёт, ведь всегда присутствует и резервный, помимо передового самолёта с охраной, помощниками, журналистами. И если произойдёт некая поломка или выявится неисправность, особенно в иностранном аэропорту, президент пересядет на запасной лайнер и никакой заминки или конфуза не будет. Ведь за границей нет должной базы запчастей для оперативного ремонта. Для «Боинга» или «арбуза» найдут быстро, для российских лайнеров, которые на международных рейсах сейчас практически не увидишь, это может стать большой проблемой, связанной с доставкой запчастей.

Президентский Ил-96-300 при наличии резервного самолёта даёт как бы двойную гарантию безопасности».

Вот и нынешний Ил-96-300ПУ (пункт управления), совершивший сейчас первый полёт в Воронеже, при приёме в эксплуатацию отправится прямиком в состав специального лётного отряда «Россия», о чём и свидетельствует соответствующая надпись на его фюзеляже. Управляющий директор ВАСО Фарит Шарафеев не акцентирует сейчас внимание на том, кто станет эксплуатантом нового самолёта. Он лишь отмечает: «Программа Ил-96 традиционно обеспечивает основную загрузку завода. Около 70 процентов работников предприятия заняты именно на этом проекте. У нас накоплен колоссальный опыт производства таких машин. Сегодня мы стабильно обеспечены заказами по программе Ил-96». И если посмотреть на график выпуска этих самолётов с 2011 года, то за 10 лет их произведено 6 единиц – в аккурат для нужд правительственного авиаотряда.

Нынешний новый самолёт выпущен в модификации именно Ил-96-300, а не Ил-96-400, который рассматривается как пассажирский самолёт с большей вместимостью. Он на 10 метров длиннее, а цифра 400 – это численность пассажирских мест в салоне. О запуске производства «четырёхсотки» в ВАСО говорили и в 2016-м, и в 2018-м, и 2019 годах. Вроде как даже началась сборка элементов планера первого лайнера Ил-96-400М, однако на выходе опять оказалась президентская «трёхсотка».

К слову, на Ил-96-400ВПУ (военный пункт управления) с регистрационным номером RA-96102 летает министр обороны РФ Сергей Шойгу . Для него в 2016 году его переоборудовали в «спецборт» из грузового Ил-96Т (транспортный).

Надо понимать, что самолёт Ил-96-300ПУ является средством воздушного передвижения главы ядерной державы. И главный руководитель должен быть в курсе всех событий, связанных с безопасностью страны и иметь возможность в любой момент принять решение в соответствии с ситуацией – вплоть до нажатия ядерной «красной кнопки». Подробные сведения о начинке этого самолета - одна из важнейших государственных тайн. Понятно, что под рукой у главы государства находятся все необходимые средства коммуникации – спутниковые и иные каналы спецсвязи, позволяющие передавать сообщения, зашифрованные специальным кодом, с любой высоты в любую точку мира.

С большой долей вероятности можно предположить, что «борт 1» оборудован и комплексом «Президент-С», который предназначен для индивидуальной защиты самолёта от поражения авиационными и зенитными ракетными системами. Этот комплекс обнаруживает пуски ракет и активизирует применение пассивных и активных помех в инфракрасных и радиодиапазонах, в результате чего нарушается работа систем самонаведения ракет и производится их перенацеливание.

Больше известно о другой начинке «президентского борта», бытовой. В частности, на лайнере расположены мини-спортзал, комнаты отдыха, столовая, бар, душевые кабины и медицинский блок для реанимации и оказания экстренной медицинской помощи.

Над внутренней отделкой нынешнего «самолёта Путина» Ил-96-300ПУ, построенного по спецзаказу в Воронеже, работали лучшие ювелиры из Златоуста, салон украсили гравюры на исторические темы, вышитые мастерами Павло-Посадской шелковой фабрики и пр. Всё-таки самолёт президента, который здесь принимал и весьма важных иностранных особ – марку державы держать нужно, и даже лайнер, который называют «летающий Кремль», должен соответствовать уровню. Все это, кстати, определяет и его стоимость - многие миллиарды рублей.

Дальнемагистральный Ил-96 - по-прежнему вершина отечественного гражданского авиапрома, который сейчас по целой совокупности причин делает ставку на машины куда меньшей размерности. В частности, на том же ВАСО проходит испытания турбовинтовой Ил-114-300, предназначенный для местных авиалиний, да лёгкий военно-транспортный Ил-112В, который тоже совершил лишь второй испытательный полёт. Продолжают серийно строиться «Суперджеты» (Sukhoi Superjet 100), которых на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре с 2011 года выпущено 207 единиц.