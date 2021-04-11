"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, требовала ли Меркель свернуть российское военное усиление в районе восточной Украины.

"Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена", - отметил Песков.

Он заверил, что "на это последовали соответствующие разъяснения главы [российского] государства".

Путин и Меркель провели телефонный разговор 8 апреля, во время которого обсуждали ситуацию вокруг Украины.

Говоря об ответе российского лидера на обеспокоенность канцлера ФРГ представитель Кремля обратил внимание на то, что рядом с РФ находится "страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война".

"Рядом с нами страна, в которой, мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами", - указал он.

"Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", - подчеркнул Песков.

"А как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории - это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности", - убежден представитель Кремля. Он объяснил, что "Россия никогда ни для кого не представляла угрозы".

Перемещения войск

По его словам, перемещение войск по территории страны - нормальная практика. "Нормальная практика, когда, предположим, группа государств или какие-то альянсы оборонные, в данном случае НАТО , проводят серию учений вблизи границ, или когда действительно назревает какой-то внутренний конфликт в стране, с которой у нас общая граница. Совершенно естественная практика, что приграничное государство усиливает свою обороноспособность в этом регионе", - уверен представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, помогут ли перемещения войск остудить горячие головы в Киеве, Песков заметил, что остудить горячие головы в Киеве Москва пытается уже давно. "Их пытались остудить еще до переворота, который произошел на Украине. И мы всегда говорили, что действия этих горячих голов, собственно, привели как раз к образованию вот этих двух самопровозглашенных республик [ДНР и ЛНР], привели к гражданской войне на Украине, к гибели тысяч людей, к катастрофе", - напомнил пресс-секретарь президента РФ. "По-прежнему действия этих горячих голов приводят к тому, что Украина последовательно отторгает эти территории от себя, отвергает миллионы людей, которые там проживают", - констатировал Песков.

Позиция США

Пресс-секретарь президента также заявил, что Россия привыкла, что США скупы на адекватные и объективные оценки в ее отношении.

"Вашингтон в целом скуп на какие-либо, я бы сказал, адекватные и объективные оценки в отношении Российской Федерации. Поэтому речь идет о совсем субъективных оценках, которые зачастую противоречат реальному положению дел. Мы к этому привыкли", - сказал Песков, комментируя заявления из США о перемещениях российских вооруженных сил в регионах, граничащих с Украиной.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

В частности, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом обсудил обстановку на границе Украины и России. Согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров, госсекретарь и министр иностранных дел "подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций". По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента, Блинкен и Рааб также подчеркнули "необходимость немедленного прекращения" приписываемых РФ "наращивания сил и подстрекательской риторики".

Усиление провокаций со стороны Украины

Песков отметил, что Москва видит в Донбассе невыполнение минских договоренностей и усиление провокационнных действий со стороны Украины.

Такую позицию он обозначил в ответ на вопрос, что сейчас происходит в Донбассе с точки зрения Кремля. "В Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договоренностей, - подчеркнул Песков. - И в Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины".

Он отметил, что сейчас в регионе "случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации". "Поскольку в целом напряженность, деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта, - указал представитель Кремля. - Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности".

Песков подчеркнул, что Россия не является участницей конфликта на Украине и не приемлет возможность войны на фоне него.

Журналист в разговоре с представителем Кремля напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия несмотря ни на что не бросит Донбасс, и задал вопрос, может ли это вести к войне. "Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны", - отреагировал Песков.

Однако, добавил он, "также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине". Россия никогда не была участницей этого конфликта, подчеркнул представитель Кремля. "Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны", - заключил он.