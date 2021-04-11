Он отметил, что послание «так или иначе будет постковидным», поскольку в настоящий момент идет период выхода из ковидного кризиса. Однако, по словам Пескова, «насколько он будет происходить быстро или это будет растянуто по времени», пока непонятно.
Представитель Кремля подчеркнул, что при выходе из кризиса необходимо «компенсировать то проседание, которое имело место». «И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании», — заключил Песков.