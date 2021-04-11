Парламентарий заметил, что Крым давно является неотъемлемой частью России и фактически, и юридически, что Турция должна признать. По его мнению, турецкие регионы должны выстраивать экономические отношения с российским Крымом, а Эрдогану стоит обратить внимание на националистов и радикалов у власти на Украине, нарушающих права человека путём различных блокад полуострова.
23 августа Киев планирует проведение саммита «Крымская платформа», в рамках которого будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова. К мероприятию предлагается присоединиться Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, США и Японии. Власти последней также одобрили проведение саммита.