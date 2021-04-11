Парламентарий заметил, что Крым давно является неотъемлемой частью России и фактически, и юридически, что Турция должна признать. По его мнению, турецкие регионы должны выстраивать экономические отношения с российским Крымом, а Эрдогану стоит обратить внимание на националистов и радикалов у власти на Украине, нарушающих права человека путём различных блокад полуострова.