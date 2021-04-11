Пушков: провокация — лучший друг украинских властей

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен
в ходе телефонного разговора с британским коллегой Домиником Раабом обвинили Россию в провокациях. Стороны выразили свою поддержку Украине, пишет сайт MK.RU
. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак
заявил, что Россия встанет на защиту жителей Донбасса, если ее вынудят. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН
, кандидат политических наук Павел Фельдман
уверен, что слова Козака украинские власти будут использовать в своих интересах
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