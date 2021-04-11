В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Пушков раскрыл тактику Украины в конфликте с Россией

Ura.Ru
59 минут назад
В осложненных отношениях с Россией провокация остается главным помощником для Киева. Об этом глава комитета Совфеда по информационной политике, cенатор от Пермского края Алексей Пушков написал в своем telegram-канале.
Пушков: провокация — лучший друг украинских властей
Фото: © URA.RU© URA.RU
«Провокация — лучший друг украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом», — написал Пушков.
Он сомневается, что Украина начнет войну с Россией, так как она понимает всю тяжесть последствий, но при этом от провокаций в виде обстрелов и другой военной активности не откажется.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с британским коллегой Домиником Раабом обвинили Россию в провокациях. Стороны выразили свою поддержку Украине, пишет сайт MK.RU. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил, что Россия встанет на защиту жителей Донбасса, если ее вынудят. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман уверен, что слова Козака украинские власти будут использовать в своих интересах.
Политика,Павел Фельдман,Энтони Блинкен,Алексей Пушков,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,РУДН,Совет Федерации,Пермский Край,Киев,Россия,Украина,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители