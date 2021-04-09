Глава Бурятии пообщался с Мишустиным с помощью стула

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На опубликованных главой республики фото он сидит за столом в гостиничном номере, на столе лежит стул, на котором с помощью портфеля закреплен планшет.

«Петропавловск-Камчатский. В номере гостиницы. 4 часа утра (по-камчатски). Участие в совещании Председателя Правительства М.В. Мишустина в режиме ВКС. Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», - написал Цыденов.

Как сообщал «Рамблер», накануне Михаил Мишустин провел совещание с членами правительства и рядом глав регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».