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Глава Бурятии пообщался с Мишустиным с помощью стула

Вероника Полынина
37 минут назад
Глава Бурятии Алексей Цыденов продемонстрировал в Instagram «высокие технологии», с помощью которых он участвовал в видеоконференции с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Глава Бурятии пообщался с Мишустиным с помощью стула
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На опубликованных главой республики фото он сидит за столом в гостиничном номере, на столе лежит стул, на котором с помощью портфеля закреплен планшет.
«Петропавловск-Камчатский. В номере гостиницы. 4 часа утра (по-камчатски). Участие в совещании Председателя Правительства М.В. Мишустина в режиме ВКС. Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», - написал Цыденов.
Как сообщал «Рамблер», накануне Михаил Мишустин провел совещание с членами правительства и рядом глав регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Мишустин сообщил, что правительство выделит в 2021 году почти 20 млрд рублей на ремонт автодорог к туристическим объектам в регионах России. Ремонту подлежат автодороги и городские улицы в Ярославской, Костромской, Иркутской областях, в Карелии и на Байкале.
Политика,Михаил Мишустин,Алексей Цыденов,Республика Бурятия,
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