"Другим больше достанется": Кремль о ситуации со «Спутником V» в Словакии

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Вчера, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь Государственного института по контролю лекарств Словакии Магдалена Юркемикова заявила, что «Спутник V» не соответствует характеристикам, которые опубликованы в журнале The Lancet.

Сегодня Песков назвал «Спутник V» одной из лучших, самых надежных и высокоэффективных вакцин в мире, а ситуацию в Словакии — малопонятной историей с лабораторией, которая тестировала конкретную партию препарата.

Он сообщил, что внутренние дискуссии в Словакии не являются делом Кремля, а сложившаяся там ситуация со «Спутником V» никак не подрывает доверие к вакцине в Евросоюзе.