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"Другим больше достанется": Кремль о ситуации со «Спутником V» в Словакии

Артём Кульша
1 час назад
Ситуация с вакциной «Спутник V» в Словакии не подрывает доверие к препарату в Европейском союзе. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Другим больше достанется": Кремль о ситуации со «Спутником V» в Словакии
Фото: ТАССТАСС
Вчера, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь Государственного института по контролю лекарств Словакии Магдалена Юркемикова заявила, что «Спутник V» не соответствует характеристикам, которые опубликованы в журнале The Lancet.
Сегодня Песков назвал «Спутник V» одной из лучших, самых надежных и высокоэффективных вакцин в мире, а ситуацию в Словакии — малопонятной историей с лабораторией, которая тестировала конкретную партию препарата.
Он сообщил, что внутренние дискуссии в Словакии не являются делом Кремля, а сложившаяся там ситуация со «Спутником V» никак не подрывает доверие к вакцине в Евросоюзе.
«Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие и многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет. Что называется, другим странам больше достанется», — добавил официальный представитель Кремля.
Политика,Дмитрий Песков,ЕС,Словакия,
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