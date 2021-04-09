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Решающие вопрос о масках депутаты по передаче Малышевой попали на видео

Алевтина Жаркова
15 минут назад
Депутаты в Краснодаре решали вопрос о ношении медицинских масок, основываясь на мнении российской ведущей и терапевта Елены Малышевой. Судя по появившемуся в Сети видеофрагменту мероприятия, дискуссия у городских парламентариев во время заседания возникла по поводу того, нужно ли переболевшим коронавирусной инфекцией носить средства индивидуальной защиты или нет.
Позднее глава краснодарского законодательного органа заявила, что все это было сказано с иронией. А маски все-таки необходимо носить.
«Маски мы носили и будем носить. Мы законопослушные. Я иногда смотрю эту передачу, потому что она приглашает высокопрофессиональных медиков», – пояснила председатель городской Думы Краснодара.
Политика,Общество,Видео,Елена Малышева,Госдума,Краснодар,
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