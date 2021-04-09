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Путин предложил Меняйло стать врио главы Северной Осетии

Парламентская газета
1 час назад
Президент России Владимир Путин назначил полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин сменил главу Северной Осетии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с Сергеем Меняйло, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания», — говорится в сообщении.
На сайте Кремля также размещен текст указа о прекращении полномочий действующего главы республики Вячеслава Битарова.
«В связи с заявлением Главы Республики Северная Осетия - Алания Битарова В.З. о досрочном прекращении полномочий постановляю принять отставку Главы Республики Северная Осетия — Алания Битарова В.З. по собственному желанию», — говорится в указе.
Эти же документом он назначил врио главы региона Меняйло. Указ вступает в силу со дня подписания.
Политика,Вячеслав Битаров,Сергей Меняйло,Владимир Путин,Республика Северная Осетия — Алания,
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