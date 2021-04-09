Путин сменил главу Северной Осетии

«Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с Сергеем Меняйло, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия - Алания», — говорится в сообщении.
На сайте Кремля также размещен текст указа о прекращении полномочий действующего главы республики Вячеслава Битарова.
«В связи с заявлением Главы Республики Северная Осетия - Алания Битарова В.З. о досрочном прекращении полномочий постановляю принять отставку Главы Республики Северная Осетия — Алания Битарова В.З. по собственному желанию», — говорится в указе.
Эти же документом он назначил врио главы региона Меняйло. Указ вступает в силу со дня подписания.