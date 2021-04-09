Путин сменил главу Северной Осетии

«В связи с заявлением Главы Республики Северная Осетия - Алания Битарова В.З. о досрочном прекращении полномочий постановляю принять отставку Главы Республики Северная Осетия — Алания Битарова В.З. по собственному желанию», — говорится в указе.

Эти же документом он назначил врио главы региона Меняйло. Указ вступает в силу со дня подписания.