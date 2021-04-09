МИД поспорил с Зеленским о последствиях вступления Украины в НАТО

По ее словам, Украина живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта в Донбассе, воинственно настроена по этой причине, стягивает туда войска и технику, обновляет мобилизационные планы, призывает резервистов. Это приводит к тому, что ситуация в Донбассе остается сложной и имеет тенденцию к обострению.