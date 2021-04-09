МИД поспорил с Зеленским о последствиях вступления Украины в НАТО

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец
в ходе встречи с послом Канады на Украине Ларисой Галадзой сообщил о скоплении российских войск у границы Украины. В данной связи он призвал страны НАТО проводить с Украиной совместные мероприятия, в том числе военные учения, включающие сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Также он призвал страны Североатлантического альянса, которые граничат с Украиной, повысить уровень боевой готовности войск.