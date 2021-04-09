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МИД поспорил с Зеленским о последствиях вступления Украины в НАТО

Артём Кульша
23 минуты назад
Вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации в Донбассе. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила официальная представительница МИД России Мария Захарова.
«Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — считает она.
По ее словам, Украина живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта в Донбассе, воинственно настроена по этой причине, стягивает туда войска и технику, обновляет мобилизационные планы, призывает резервистов. Это приводит к тому, что ситуация в Донбассе остается сложной и имеет тенденцию к обострению.
«В очередной раз призываем киевские власти проявить ответственный подход и заняться, наконец, выполнением своих обязательств по минскому комплексу мер», — добавила Захарова.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец в ходе встречи с послом Канады на Украине Ларисой Галадзой сообщил о скоплении российских войск у границы Украины. В данной связи он призвал страны НАТО проводить с Украиной совместные мероприятия, в том числе военные учения, включающие сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Также он призвал страны Североатлантического альянса, которые граничат с Украиной, повысить уровень боевой готовности войск.
Политика,Видео,Роман Машовец,Мария Захарова,НАТО,МИД,Киев,Украина,
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