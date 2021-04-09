Телеканал Fox News обнародовал кадры из интимного видео с участием сына президента США. В эфире показали два скриншота, на которых запечатлен 51-летний Хантер Байден в компании обнаженных девушек. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
Ранее сын американского лидера уже признавался, что страдает наркотической и алкогольной зависимостью и пытается ее победить.
Не так давно в США разгорелся скандал с фотографиями эротического характера с Байденом-младшим после того, как на черном рынке оказалась копия жесткого диска с «компьютера Хантера Байдена». Впоследствии подлинность писем и фотографий подтвердилась.