Ранее сын американского лидера уже признавался, что страдает наркотической и алкогольной зависимостью и пытается ее победить.

Не так давно в США разгорелся скандал с фотографиями эротического характера с Байденом-младшим после того, как на черном рынке оказалась копия жесткого диска с «компьютера Хантера Байдена». Впоследствии подлинность писем и фотографий подтвердилась.