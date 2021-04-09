МИД поспорил с Зеленским о последствиях вступления Украины в НАТО

«Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому – воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны», – сказала она.