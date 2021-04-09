МИД поспорил с Зеленским о последствиях вступления Украины в НАТО

«Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины (Владимира) Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», – сказала она, передает РИА «Новости».
«В СМИ Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе, планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке», – подчеркнула она.