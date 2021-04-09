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Захарова назвала последствия возможного вступления Украины в НАТО

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
31 минуту назад
Вступление Украины в Североатлантический альянс грозит масштабной эскалацией на юго-востоке страны и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
МИД поспорил с Зеленским о последствиях вступления Украины в НАТО
Фото: ТАССТАСС
«Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера в Донбассе президента Украины (Владимира) Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», – сказала она, передает РИА «Новости».
Захарова добавила, что Киев живет иллюзией решить конфликт в Донбассе военным путем.
«Мы внимательно следим за ситуацией в Донбассе. К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому – воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны», – сказала она.
«В СМИ Украины нагнетается истерия о мифической российской угрозе, планах Москвы чуть ли не завтра напасть на Украину. Все это происходит во многом с подачи западных кураторов Киева, причем при открытой публичной поддержке», – подчеркнула она.
Ранее в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
В то же время замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Политика,Мария Захарова,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,Министерство обороны,НАТО,МИД,РИА Новости,Киев,Украина,
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