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В Москве женщина избила мирового судью во время заседания суда

ТАССиещё 1
1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Жительница Москвы задержана за избиение в зале заседания мирового судьи Богородского района. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В зале заседания судебного участка 110 района Богородское 47-летняя женщина во время рассмотрения в отношении нее материалов административного дела о неуплате штрафов в срок напала на мирового судью и избила ее", - сообщил источник.
Подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 296 (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Политика,ИТАР-ТАСС,Москва,Богородское,
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