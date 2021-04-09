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Поклонская предложила устроить Украине «трибунал» по Крыму

Мария Иванова
2 часа назад
Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила создать международную комиссию, которая будет заниматься «этикой политических деятелей» и начнет расследование в отношении Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Поклонская предложила устроить Украине «трибунал» по Крыму
Фото: ТАССТАСС
Поклонская заявила, что после 2014 года международная политика «уверенно шагает по наклонной», а дипломатия, основанная на взаимоуважении, ушла в прошлое. Главной проблемой, по ее мнению, является «отсутствии нравственности».
«Надо создать своего рода международную комиссию по этике политических деятелей. Ведь кроме оскорблений, санкций и фальшивых высказываний, разжигающих рознь, вражду между странами, политики разучились просто говорить», - подчеркнула Поклонская.
По ее мнению, в первую очередь новая комиссия должна начать расследование против украинских политиков, которые «вводят мировое сообщество в заблуждение относительно Крыма».
«Украина после госпереворота сама отказалась от Крыма. И седьмой год занимается публичным обманом мировой общественности, заявляя что «аннексировали» ее территорию. Из-за продолжаемого обмана до сих пор страдают люди, которых обвиняют в совершении международного преступления», - заключила депутат.
Как писал «Рамблер», ранее Поклонская рассказала о «конструктивной реакции» ООН на ее обращение по ситуации с водой в Крыму.
В своем обращении Поклонская заявила о нарушении прав человека украинскими властями «в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды».
Поклонская отметила, что ей, как замглавы комитета Госдумы по международным делам, предложили сотрудничество с Департаментом полевых операций Управления ООН по проблеме воды в Крыму.
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