В Госдуму внесен законопроект о запрете дистанционного обучения в школах

«Законопроектом предлагается закрепить в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», что при предоставлении государственными и муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очной форме обучения применение дистанционных образовательных технологий не допускается», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
«Обучающийся, выбравший очную форму обучения, не должен быть лишен возможности непосредственного взаимодействия с педагогическим работником на каждом занятии», - подчеркивается в пояснительной записке.