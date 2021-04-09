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В Госдуму внесен законопроект о запрете дистанционного обучения в школах

Агентство «Москва»иещё 1
2 часа назад
Член Совета Федерации Александр Бабаков внес в Госдуму законопроект о запрете дистанционного обучения в школах. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Законопроектом предлагается закрепить в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», что при предоставлении государственными и муниципальными образовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в очной форме обучения применение дистанционных образовательных технологий не допускается», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению автора документа, при применении дистанционной технологии обучения происходит фактическая подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной.
«Обучающийся, выбравший очную форму обучения, не должен быть лишен возможности непосредственного взаимодействия с педагогическим работником на каждом занятии», - подчеркивается в пояснительной записке.
Политика,Образование,Александр Бабаков,Совет Федерации,Госдума,
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