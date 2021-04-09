Лидер «Коммунистов России» обвинил Зюганова в разгроме региональных отделений КПРФ

«Каждый раз перед выборами команда Геннадия Зюганова начинает свою игру. Она пытается формировать список кандидатов так, как сама хочет, не опираясь на мнение областных организаций, на мнение рядовых коммунистов», – считает лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.
«Всех честных коммунистов, которые тоже хотят участвовать в выдвижении кандидатов в Госдуму, просто выгоняют. Это в очередной раз мы увидели на примере ленинградского обкома. Его участь может быть уготована и многим другим обкомам», – предполагает Сурайкин.
«Корни скандала уходят еще в 2009 год, когда Валерий Рашкин начал процесс по обезглавливанию московского горкома, – сказал газете ВЗГЛЯД сам Дмитрий Локтев. – К сожалению, в результате таких потрясений численность членов КПРФ в Москве снизилась в несколько раз. Организация превратилась почти в карманную – для решения личных интересов Рашкина». По мнению Локтева, Рашкин уже перестал скрывать, что хочет занять место Зюганова: «Он делает все для захвата власти в партии, пытается укрепиться сразу с нескольких позиций».