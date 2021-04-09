Лидер «Коммунистов России» обвинил Зюганова в разгроме региональных отделений КПРФ

Когда рядовые коммунисты начинают этим возмущаться, в ответ начинаются внутрипартийные погромы, посетовал собеседник: «Репрессии были и в 2004, и в 2011, в 2016 годах. Мы в 2004 году потому и вышли из КПРФ, что уже тогда прослеживалась такая опасная тенденция. Сейчас снова начинается разгром региональных организаций. Все это разрушает КПРФ».