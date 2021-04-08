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Поклонская считает, что Зеленский не способен гарантировать мир в Донбассе

Свободная пресса
50 минут назад
Наталья Поклонская – заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – считает, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не способен гарантировать мир в Донбассе.
Поклонская: Зеленский не сможет гарантировать мир в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По её мнению, достижение мира на юго-востоке Украины –д одна из ключевых задач для любого политика, передаёт РИА Новости.
«Ситуация с Донбассом в XXI веке, после уроков Второй мировой войны – это вообще какой-то нонсенс, – подчеркнула Поклонская. – По моему мнению, нужен какой-то компромисс, так как Зеленский не в состоянии гарантировать мир, порядок и безопасность».
При этом Поклонская считает, что люди мало верят президенту Украины, так как у нет реальных дел, а лишь одни красивые слова.
Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в Донбассе.
Об этом глава «незалежной» сказал во время своей поездки в регион. По его словам, действительно обострение ситуации в Донбассе есть и это чувствуется.
«Мы все это видим, видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры. Понимаю, что работают по нашим бойцам снайперы», — отметил Зеленский.
При этом президент Украины подчеркнул, что все чиновники, имеющие власть в стране, должны посещать этот регион и поддерживать солдат.
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