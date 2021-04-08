Поклонская: Зеленский не сможет гарантировать мир в Донбассе

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По её мнению, достижение мира на юго-востоке Украины –д одна из ключевых задач для любого политика, передаёт РИА Новости.

«Ситуация с Донбассом в XXI веке, после уроков Второй мировой войны – это вообще какой-то нонсенс, – подчеркнула Поклонская. – По моему мнению, нужен какой-то компромисс, так как Зеленский не в состоянии гарантировать мир, порядок и безопасность».

При этом Поклонская считает, что люди мало верят президенту Украины, так как у нет реальных дел, а лишь одни красивые слова.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский заявил, что лично убедился в обострении ситуации в Донбассе.

Об этом глава «незалежной» сказал во время своей поездки в регион. По его словам, действительно обострение ситуации в Донбассе есть и это чувствуется.

«Мы все это видим, видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры. Понимаю, что работают по нашим бойцам снайперы», — отметил Зеленский.