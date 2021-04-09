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В Госдуме отреагировали на планы США направить корабли в Черное море

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
12 минут назад
Очередные планы присутствия кораблей ВМФ США в Черном море не станут сюрпризом и поводом для паники, хотя и являются частью общей стратегии нагнетания напряженности у российских границ, сказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
"Никакой паники по поводу кораблей ВМС США в Черном море не должно быть". Первый замглава комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин
Фото: ТАССТАСС
«Да, за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре», – приводит слова Затулина РИА «Новости».
«Думаю, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов – это составная часть общей стратегии, но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», – заметил парламентарий.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Политика,Черное море,Руслан Хомчак,Дмитрий Козак,Константин Затулин,Администрация Президента РФ,Министерство обороны,НАТО,Совет Федерации,Госдума,МИД,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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