"Никакой паники по поводу кораблей ВМС США в Черном море не должно быть". Первый замглава комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин

«Думаю, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов – это составная часть общей стратегии, но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», – заметил парламентарий.