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Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

Деловая газета "Взгляд"
2 часа назад
Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин обсудил с Алиевым Карабах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Главы государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщается на сайте Кремля.
«В частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций», – говорится в сообщении.
Президенты в ходе переговоров учитывали итоги прошедших накануне российско-армянских переговоров. Лидеры стран условились активизировать контакты в различных форматах.
Напомним, накануне Путин провел встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, российский лидер назвал нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе самой актуальной и острой проблемой.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Политика,Армия,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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