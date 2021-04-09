Правительство Ульяновской области отправлено в отставку

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является слушателем четвертого потока в так называемой "школе губернаторов". Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов" была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка
, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС
и Высшей школы экономики
. До назначения являлся членом Совета Федерации
, член ЦК КПРФ
.