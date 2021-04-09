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Правительство Ульяновской области отправлено в отставку

Газета.Ruиещё 4
9 апреля 2021
Новый временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских официально отправил в отставку региональное правительство, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на указ врио главы региона.
Правительство Ульяновской области отправлено в отставку
Фото: InstagramInstagram
В соответствии с документом, действующий состав областного кабинета министров будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. 8 апреля бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что подал в отставку. В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских.
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является слушателем четвертого потока в так называемой "школе губернаторов". Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов" была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики. До назначения являлся членом Совета Федерации, член ЦК КПРФ.
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