«Самые простые блюда»: Повар рассказал о борще для Путина

По словам Галкина, в Кремле борщ никогда не называли русским или украинским, а просто указывали, с чем его нужно приготовить - с мясом, уткой и так далее.
«Владимир Владимирович, наш президент, просто пишет «хочу борщ», «сварите борщ». И все. На баранине или на телятине», - отметил он.
Галкин добавил, что экс-президент Борис Ельцин любил борщ со свиной и говяжьей грудинкой, а также со свиным языком. Президент СССР Михаил Горбачёв, по его словам, заказывал легкий, похожий на щи борщ на свекольном соке.
Как писал «Рамблер», ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин неприхотлив в еде, «не делает из нее культа» и избегает некоторых продуктов.
По словам Пескова, Путин выбирает «самые простые блюда» и старается есть поменьше мучного.