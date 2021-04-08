Госдеп обвинил Россию в нестабильных отношениях с США

"Мы можем и будем в более широком смысле стремиться к стабильным и предсказуемым отношениям [с Россией]. До настоящего момента именно российское правительство, Кремль привносил эту нестабильность в отношения, в том числе и через злонамеренную деятельность", - полагает дипломат.
"Я бы не хотел анонсировать, что может произойти, если Москва продолжит идти по этой дороге, но мы ясно дали понять, что будем продолжать привлекать к ответственности Москву", - утверждал Прайс.
"Президент [США Джо] Байден очень четко дал понять, что Россия будет привлечена к ответственности. Президент Байден - человек слова. Я думаю, что вы столкнетесь с еще одним напоминание об этом", - заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.