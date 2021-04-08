В Марий Эл муниципальные депутаты от КПРФ массово покинули партию

Не видит Николай Килин и внимания к местным. региональным проблемам со стороны депутата Государственной Думы
от КПРФ Сергея Казанкова
, при том, что некоторые его высказывания у депутата вызывают недоумение. «Например, на своей страничке в соцсети он восхищается тем, как хорошо убираются улицы Москвы, и противопоставляет ей Йошкар-Олу, где картина совершенно другая. Мол, наши муниципальные власти ради экономии средств специально не вывозят снег — вот и результат, — говорит Николай Килин. — Однако депутат почему-то умалчивает о том, что бюджет Москвы, куда стекаются финансовые потоки со всей страны, несоизмеримо превышает йошкар-олинский. Разумеется, имея такие деньги, навести порядок намного проще. Но раз ты избран от дотационной Марий Эл, то и должен делать все, чтобы улучшить жизнь в родной республике, а не восхищаться ситуацией в беспроблемном регионе».