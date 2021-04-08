В Марий Эл муниципальные депутаты от КПРФ массово покинули партию

Кроме того, по мнению депутата, в партии нет духа товарищества, следования принципу «Друг познается в беде». «Например, когда трое других депутатов горсобрания решили выйти из фракции, руководство сразу же их отпустило, даже не попыталось удержать. У меня создалось впечатление, что оно к этому и стремилось», — отметил Килин.