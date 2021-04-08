Обвиняемый в организации убийств Быков собрался в Думу

22 октября прошлого года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан и арестован по подозрению в организации убийства в 2005 году. В феврале 2021 года по кассационному представлению прокуратуры
решение краевого суда о домашнем аресте было отменено. В настоящий момент Быков продолжает находиться под стражей по другому уголовному делу. Бизнесмена подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов. Также Быкова подозревают в убийстве исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова.