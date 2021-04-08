"Будем отвечать": Лавров о новых санкциях против России

Министр добавил, что Штаты и их союзники не являются надёжными партнёрами и полагаться на них нельзя.

"Это сложно комментировать. Отвечать мы будем на любые недружественные шаги — это само собой разумеется", — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Администрация президента США Джо Байдена завершила обзор приписываемых России действий, которые, по версии Вашингтона, являются враждебными, и теперь изучает возможность высылки дипломатов РФ и введения санкций. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, "администрация Байдена завершила разведывательный обзор предполагаемых злонамеренных действий со стороны России, таких как вмешательство в выборы и хакерская атака в отношении [компании] SolarWinds, США готовятся к скорому объявлению ответных мер". По сведениям агентства, "возможные действия могли бы включать высылку российских сотрудников разведки", которые якобы могут находиться в США "под дипломатическим прикрытием".

"Ожидается, что ключевые официальные лица встретятся в среду для обсуждения дальнейших шагов", - говорится в публикации.

По данным источников, США, в частности, могут ввести санкции в отношении лиц, близких к российскому руководству, а также ведомств, якобы "связанных с вмешательством в выборы". Кроме того, Вашингтон может провести закрытые консультации с российской стороной. На них американские официальные лица, предположительно, хотели бы представить информацию о "дальнейших действиях, которые США будут готовы предпринять".

Агентство констатирует, что Вашингтон одновременно рассчитывает на взаимодействие с Россией по ряду направлений. В их числе консультации с Ираном относительно сделки по атому, контроль над вооружениями и противодействие изменению климата.

Надежду на то, что у власти в США возобладает здравый смысл и Вашингтон перейдёт от противостояния с Москвой к диалогу, выразил 7 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту».

Отметив, что у народов России и США «нет поводов для вражды», поскольку «нас не разделяет, как ранее, идеология», Патрушев выразил мнение, что у двух стран есть поводы для сотрудничества.

Две страны могли бы сотрудничать по важным вопросам — таким как угрозы планете, жителям всех стран: это пандемия, терроризм, голод, экологическая обстановка. Сейчас уровень отношений Москвы и Вашингтона самый низкий с момента окончания холодной войны, отметил глава СБ РФ

Он добавил, что «в решающие моменты» обе страны, хотя у них и были разногласия, «демонстрировали способность налаживать сотрудничество».

«Поэтому мы всё же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться».

Владимир Джабаров. Москве следует ограничить доступ к американской дипломатической собственности в России по аналогии с ситуацией в США, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда

«Нужно присмотреться к американской дипломатической собственности в РФ», – сказал парламентарий, напомнив, что США ранее изъяли дипсобственность России на территории своей страны и не позволяют российским дипломатическим работникам ею пользоваться.



«Может быть, тоже создать им такие условия, посмотреть, чем они тут владеют, чтобы они поняли, как это неприятно», – отметил сенатор, передает РИА «Новости».

Джабаров также заявил, что Россия может ответить зеркальными мерами в случае высылки своих дипломатов из США.